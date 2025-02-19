Листовая зелень, ягоды и не только: врачи назвали лучшие продукты для снижения давления

Листовая зелень. Марта Теран, диетолог в Pritikin Longevity Center, которая работает с Марианелой Аресес, доктором медицины, кардиологом из Pritikin Longevity Center, рекомендует есть больше листовой зелени. В шпинате, листовой капусте, кудрявой капусте много калия. Он балансирует уровень натрия в организме.

Ягоды. В чернике, клубнике, малине — большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Они снижают кровяное давление.

Цельные зёрна. Особенно рекомендует Теран употреблять овёс. Он способен улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина.

Бананы. Это ещё один хороший источник калия.

Жирная рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами, снижающими давление и уменьшающими воспаление.