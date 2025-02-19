Листовая зелень, ягоды и не только: врачи назвали лучшие продукты для снижения давления

Листовая зелень, ягоды и не только: врачи назвали лучшие продукты для снижения давленияВсего их девять
Листовая зелень. Марта Теран, диетолог в Pritikin Longevity Center, которая работает с Марианелой Аресес, доктором медицины, кардиологом из Pritikin Longevity Center, рекомендует есть больше листовой зелени. В шпинате, листовой капусте, кудрявой капусте много калия. Он балансирует уровень натрия в организме.
Ягоды. В чернике, клубнике, малине — большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Они снижают кровяное давление.
Цельные зёрна. Особенно рекомендует Теран употреблять овёс. Он способен улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина.
Бананы. Это ещё один хороший источник калия.
Жирная рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами, снижающими давление и уменьшающими воспаление.
Свёкла. Она тоже эффективна для контроля давления, поскольку содержит нитраты.
Чеснок. Этот продукт известен способностью повышать уровень оксида азота. Это расслабляет кровеносные сосуды.
Фасоль и бобовые. Исследования продемонстрировали связь между потреблением бобовых и более низким давлением.
Орехи и семена. Их нужно есть в умеренных количествах как хороший источник полезных жиров.
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