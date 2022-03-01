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Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старении

Это доказывают научные исследования
Ряд недавних исследований показал, что различные листовые салаты способны замедлить старение организма и прежде всего - мозга. Подробнее о результатах этих исследований - в статье.
Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старении

Полностью остановить старение организма невозможно. Однако замедлить - вполне. Помочь в этом могут некоторые продукты. Например, листовые салаты вроде шпината и кудрявой капусты.

Так, исследование, результаты которого были опубликованы в 2018 году в издании Neurology, было посвящено изучению связи между нитратами, лютеином, бета-каротином, витамином К, фолиевой кислотой и когнитивными функциями людей. Все перечисленные вещества содержатся в листовых салатах. В эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 58 до 99 лет. Симптомов деменции или каких-либо серьёзных когнитивных (мыслительных) нарушений у них не было. Длилось само исследование пять лет.

К концу эксперимента оказалось, что у тех, кто регулярно ел листовые салаты, когнитивные функции ухудшались медленнее. Кроме того, при потреблении в среднем 1,3 порции листовых салатов ежедневно замедление старения мозга равнялось 11 годам.

Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старении

Учёные из Университета Иллинойса провели похожее исследование, но связано оно было уже с влиянием листовых салатов на мыслительные способности людей среднего возраста. Принимали участие в эксперименте люди в возрасте от 25 до 45 лет. В результате выяснилось, что лютеин (это вещество входит в состав авокадо, кудрявой капусты, яиц) положительно влияет на когнитивные функции людей. Добровольцы пожилого возраста, которые потребляли много этого вещества, показывали те же результаты в тестах, что и более молодые люди, которые получали лютеина не так много.

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Источник: ИноСМИ
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