Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старении

Полностью остановить старение организма невозможно. Однако замедлить - вполне. Помочь в этом могут некоторые продукты. Например, листовые салаты вроде шпината и кудрявой капусты.

Так, исследование, результаты которого были опубликованы в 2018 году в издании Neurology, было посвящено изучению связи между нитратами, лютеином, бета-каротином, витамином К, фолиевой кислотой и когнитивными функциями людей. Все перечисленные вещества содержатся в листовых салатах. В эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 58 до 99 лет. Симптомов деменции или каких-либо серьёзных когнитивных (мыслительных) нарушений у них не было. Длилось само исследование пять лет.

К концу эксперимента оказалось, что у тех, кто регулярно ел листовые салаты, когнитивные функции ухудшались медленнее. Кроме того, при потреблении в среднем 1,3 порции листовых салатов ежедневно замедление старения мозга равнялось 11 годам.