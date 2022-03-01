Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старении

Листовые салаты помогли дольше сохранить здоровье мозга при старенииЭто доказывают научные исследования
Полностью остановить старение организма невозможно. Однако замедлить - вполне. Помочь в этом могут некоторые продукты. Например, листовые салаты вроде шпината и кудрявой капусты.
Так, исследование, результаты которого были опубликованы в 2018 году в издании Neurology, было посвящено изучению связи между нитратами, лютеином, бета-каротином, витамином К, фолиевой кислотой и когнитивными функциями людей. Все перечисленные вещества содержатся в листовых салатах. В эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 58 до 99 лет. Симптомов деменции или каких-либо серьёзных когнитивных (мыслительных) нарушений у них не было. Длилось само исследование пять лет.
К концу эксперимента оказалось, что у тех, кто регулярно ел листовые салаты, когнитивные функции ухудшались медленнее. Кроме того, при потреблении в среднем 1,3 порции листовых салатов ежедневно замедление старения мозга равнялось 11 годам.
Учёные из Университета Иллинойса провели похожее исследование, но связано оно было уже с влиянием листовых салатов на мыслительные способности людей среднего возраста. Принимали участие в эксперименте люди в возрасте от 25 до 45 лет. В результате выяснилось, что лютеин (это вещество входит в состав авокадо, кудрявой капусты, яиц) положительно влияет на когнитивные функции людей. Добровольцы пожилого возраста, которые потребляли много этого вещества, показывали те же результаты в тестах, что и более молодые люди, которые получали лютеина не так много.
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