Льняное масло и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в грецких орехах

Льняное масло. На столовую ложку этого масла приходится 8,5 г АЛК. Согласно исследованиям, льняное масло способно защитить сердце и помочь при воспалении.

Семена чиа. В одной столовой ложке семян - 7,26 г АЛК. Также в них много клетчатки, которая поддерживает в норме уровень холестерина в крови и снижает вероятность развития болезней сердца.

Льняное семя. Порция в две столовые ложки содержит 4,4 г АЛК. Богато льняное семя также магнием и клетчаткой. Эти питательные вещества поддерживают работу сердца, регулируют уровень сахара в крови.

Рыбий жир. Из столовой ложки рыбьего жира можно получить 1,5 г ДГК, 0,938 г ЭПК. Ещё в нём много витамина А.

Лосось. Эта рыба содержит много белка, калия, витамина В12, В6, селена и антиоксиданта каротиноида астаксантина. 85 г лосося включает 1,24 г ДГК и 0,59 г ЭПК.

Селёдка. На порцию в 85 г этой рыбы приходится 0,94 г ДГК и 0,77 г ЭПК. В сельди содержится намного меньше тяжёлых металлов, чем в более крупной рыбе.

Сардины. Порция (85 г) включает 0,74 г ДГК и 0,45 г ЭПК. Также эта рыба - источник белка, кальция, калия, железа, магния, цинка и других важных для здоровья питательных веществ.

Анчоусы. 28 г этих продуктов содержат 0,366 г ДГК и 0,216 г ЭПК.