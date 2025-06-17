Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2025, 06:45
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Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсульта

Их диетологи рекомендуют покупать каждую неделю
Ванесса Кинг, магистр наук, сертифицированный диетолог, отмечает, что правильное питание играет вспомогательную роль в снижении риска возникновения инсульта. Также оно способствует восстановлению после этого состояния.
Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсульта
© Mount Elizabeth Hospitals

Вот какие продукты нужно есть, чтобы предотвратить инсульт.

Лосось. Согласно научным исследованиям, употребление рыбы снижает риск возникновения инсульта. Особенно верно это, если в рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Например, как в тунце, лососе, скумбрии. 85 г приготовленного лосося дают 23% суточной нормы витамина B6 и более 100% суточной нормы B12.

Кофе. Это важный источник полифенолов, который могут способствовать снижению кровяного давления. При этом Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует ограничить потребление подсластителей вместе с кофе.

Шпинат. Полстакана шпината - отличный источник фолиевой кислоты и магния. Как показало одно исследование, высокое потребление фолиевой кислоты в рационе связано со снижением частоты возникновения инсульта на 17%. Согласно другой научной работе, у тех, кто получал больше магния (18,5 мг или более на 100 ккал в сутки), вероятность столкнуться с инсультом была на 40% ниже, чем у тех, кто потреблял этого вещества меньше (12 мг на 100 ккал в сутки).

Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсульта
© Getty Images. EatingWell design

Нут. Чашка этих бобов позволяет получить 10% дневной нормы витамина B6. Это вещество борется с инсультом.

Соевые продукты. Тофу, темпе, эдамаме - всё это отличные источники белка для сердца и мозга. Эти продукты снижают кровяное давление, содержат мало жиров.

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