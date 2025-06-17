Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсульта

Вот какие продукты нужно есть, чтобы предотвратить инсульт.

Лосось. Согласно научным исследованиям, употребление рыбы снижает риск возникновения инсульта. Особенно верно это, если в рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Например, как в тунце, лососе, скумбрии. 85 г приготовленного лосося дают 23% суточной нормы витамина B6 и более 100% суточной нормы B12.

Кофе. Это важный источник полифенолов, который могут способствовать снижению кровяного давления. При этом Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует ограничить потребление подсластителей вместе с кофе.

Шпинат. Полстакана шпината - отличный источник фолиевой кислоты и магния. Как показало одно исследование, высокое потребление фолиевой кислоты в рационе связано со снижением частоты возникновения инсульта на 17%. Согласно другой научной работе, у тех, кто получал больше магния (18,5 мг или более на 100 ккал в сутки), вероятность столкнуться с инсультом была на 40% ниже, чем у тех, кто потреблял этого вещества меньше (12 мг на 100 ккал в сутки).