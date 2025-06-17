Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсульта

Лосось и другие продукты, которые снизят риск возникновения инсультаИх диетологи рекомендуют покупать каждую неделю
Вот какие продукты нужно есть, чтобы предотвратить инсульт.
Лосось. Согласно научным исследованиям, употребление рыбы снижает риск возникновения инсульта. Особенно верно это, если в рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Например, как в тунце, лососе, скумбрии. 85 г приготовленного лосося дают 23% суточной нормы витамина B6 и более 100% суточной нормы B12.
Кофе. Это важный источник полифенолов, который могут способствовать снижению кровяного давления. При этом Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует ограничить потребление подсластителей вместе с кофе.
Шпинат. Полстакана шпината - отличный источник фолиевой кислоты и магния. Как показало одно исследование, высокое потребление фолиевой кислоты в рационе связано со снижением частоты возникновения инсульта на 17%. Согласно другой научной работе, у тех, кто получал больше магния (18,5 мг или более на 100 ккал в сутки), вероятность столкнуться с инсультом была на 40% ниже, чем у тех, кто потреблял этого вещества меньше (12 мг на 100 ккал в сутки).
Нут. Чашка этих бобов позволяет получить 10% дневной нормы витамина B6. Это вещество борется с инсультом.
Соевые продукты. Тофу, темпе, эдамаме - всё это отличные источники белка для сердца и мозга. Эти продукты снижают кровяное давление, содержат мало жиров.
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