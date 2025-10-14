Лосось и другие виды белка, которые после 50 лет нужно есть каждую неделю

Чтобы получать достаточно белка после 50 лет, диетологи рекомендуют употреблять следующие продукты.

Лосось. В 85 г его филе содержится 23 г белка. Это источник высококачественного белка для поддержания мышц и омега-3 для улучшения здоровья сердца, уменьшения воспаления. Об этом говорит Ана Рейсдорф, магистр наук и сертифицированный диетолог.

Процеженный (греческий) йогурт. Он даст вам много кальция и белка, а также пробиотиков.

Чёрная фасоль. Она богата как белком, так и растворимой клетчаткой, которая помогает в регулировании уровня сахара и холестерина в крови.

Тофу. В тофу содержатся изофлавоны, облегчающие приливы - симптомы менопаузы. Согласно результатам одного исследования, у женщин, которые соблюдали низкожировую веганскую диету с соевыми бобами, проявление приливов снизилось на 92%. У контрольной же группы изменений не наблюдалось.