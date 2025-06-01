Лосось, скумбрия и другие самые полезные для здоровья виды рыб

Лосось. Он богат жирными кислотами омега-3 и содержит мало ртути. Кроме того, из лосося вы получаете белок, аминокислоты, различные витамины и минералы.

Скумбрия. Эта рыба содержит много омега-3 и других полезных для здоровья жиров. Атлантическая скумбрия - экологически чистый продукт. В ней есть постный белок, кальций, магний, калий, селен, витамины группы В, витамин D.

Сардины. Это хороший источник жирных кислот омега-3, кальция, калия, магния, цинка, цианина. В сардинах больше железа, чем в других видах рыб.