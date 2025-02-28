Лосося назвали лучшим противовоспалительным белком

Лосося назвали лучшим противовоспалительным белкомВот что об этом важно знать
Есть несколько факторов, за счёт которых лосось может уменьшить воспаление.
Много омега-3. Диетологи считают эти жиры главным средством для снижения воспаления. Организм не может их вырабатывать самостоятельно, поэтому их нужно получать из еды.
Поддержание здорового иммунитета. Исследования демонстрируют, что DHA в лососе снижает уровень воспалительных цитокинов. Цитокины помогают в контроле работы иммунной системы. Об этом говорит Марджори Нолан Кон, зарегистрированный диетолог и клинический директор Berry Street.
Антиоксиданты. Больше всего астаксантина (антиоксиданта, подавляющего воспаление) в нерке. Ещё один вариант — это атлантический лосось. Как антиоксиданты действуют в лососе и омега-3.
Много витамина D. Этот витамин поддерживает усвоение кальция, рост и восстановление костей, помогает защититься от остеопороза. Низкий уровень витамина D, как показывают исследования, связан также с незначительным воспалением.
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