Лосося назвали лучшим противовоспалительным белком

Есть несколько факторов, за счёт которых лосось может уменьшить воспаление.

Много омега-3. Диетологи считают эти жиры главным средством для снижения воспаления. Организм не может их вырабатывать самостоятельно, поэтому их нужно получать из еды.

Поддержание здорового иммунитета. Исследования демонстрируют, что DHA в лососе снижает уровень воспалительных цитокинов. Цитокины помогают в контроле работы иммунной системы. Об этом говорит Марджори Нолан Кон, зарегистрированный диетолог и клинический директор Berry Street.