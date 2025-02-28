Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2025, 13:30
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Лосося назвали лучшим противовоспалительным белком

Вот что об этом важно знать
Хроническое воспаление связывают с большим количеством проблем со здоровьем. Среди них — болезни сердца, диабет, аутоиммунные болезни. К счастью, помочь с этим может сбалансированная диета. В том числе и лосось.
Лосося назвали лучшим противовоспалительным белком
© autumnhoverter / Getty Images

Есть несколько факторов, за счёт которых лосось может уменьшить воспаление.

Много омега-3. Диетологи считают эти жиры главным средством для снижения воспаления. Организм не может их вырабатывать самостоятельно, поэтому их нужно получать из еды.

Поддержание здорового иммунитета. Исследования демонстрируют, что DHA в лососе снижает уровень воспалительных цитокинов. Цитокины помогают в контроле работы иммунной системы. Об этом говорит Марджори Нолан Кон, зарегистрированный диетолог и клинический директор Berry Street.

Лосося назвали лучшим противовоспалительным белком
© Eating Well / Jacob Fox

Антиоксиданты. Больше всего астаксантина (антиоксиданта, подавляющего воспаление) в нерке. Ещё один вариант — это атлантический лосось. Как антиоксиданты действуют в лососе и омега-3.

Много витамина D. Этот витамин поддерживает усвоение кальция, рост и восстановление костей, помогает защититься от остеопороза. Низкий уровень витамина D, как показывают исследования, связан также с незначительным воспалением.

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