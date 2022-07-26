Лучшая еда для защиты от болезни Альцгеймера

В ходе исследования, проведённого представителями Университета Эдит Коуэн, были проанализированы несколько научных работ, связанных с болезнью Альцгеймера и расстройствами кишечника. В каждой из этих работ принимали участие примерно 400 тысяч человек. Оказалось, что у тех из них, кто страдал болезнями желудочно-кишечного тракта, чаще диагностировали болезнь Альцгеймера.

Это исследование показало, что очень важно соблюдать полезную для кишечника диету. При этом поддержать здоровье кишечника может клетчатка.