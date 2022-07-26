Лучшая еда для защиты от болезни Альцгеймера

Лучшая еда для защиты от болезни АльцгеймераО ней рассказали исследователи
В ходе исследования, проведённого представителями Университета Эдит Коуэн, были проанализированы несколько научных работ, связанных с болезнью Альцгеймера и расстройствами кишечника. В каждой из этих работ принимали участие примерно 400 тысяч человек. Оказалось, что у тех из них, кто страдал болезнями желудочно-кишечного тракта, чаще диагностировали болезнь Альцгеймера.
Это исследование показало, что очень важно соблюдать полезную для кишечника диету. При этом поддержать здоровье кишечника может клетчатка.
Многие люди, говорит Соседа, не получают достаточное количество клетчатки. В то же время от количества съеденных продуктов, богатых клетчаткой, зависит состояние кишечного микробиома (то есть бактерий, «проживающих» в кишечнике). Специалист отмечает, что среди продуктов с высоким содержанием клетчатки можно выделить, например, лук, спаржу, овёс.
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