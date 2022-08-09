Лучшая пищевая привычка при высоком холестерине

Если врач уже сообщил вам, что у вас повышен уровень холестерина, то это на самом деле можно исправить. Поможет в этом диета.

Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что лучший способ снизить холестерин - это есть меньше насыщенных жиров и трансжиров. Вместо этих веществ лучше обратить внимание на омега-3 и другие ненасыщенные жирные кислоты.

Если вы также будете есть больше клетчатки, то это может сыграть главную роль в уменьшении количества холестерина. Связано это с тем, что клетчатка способна задерживать жиры в кровотоке. Так она не даёт некоторым из них всасываться.