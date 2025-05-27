“Лучше пережёвывайте пищу” и другие способы заставить себя есть медленнее

Согласно результатам новой научной работы, есть три вещи, которые помогут вам есть дольше и избежать переедания.

Ешьте пищу маленькими кусочками. Так вы останетесь за столом дольше, а у организма будет больше времени, чтобы понять, сыты вы или ещё нет. Это снизит риск переедания.

Больше пережёвывайте еду. Рекомендуется жевать пищу больше 30 раз. Организм тех, кто жуёт её меньше, не успевает выработать гормон сытости.