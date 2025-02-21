Лучшее сжигание жира и снижение инсулина: чем хороши для здоровья тренировки натощак

Снижение уровня инсулина и повышение чувствительности к нему. Высокий уровень инсулина может повысить риск возникновения болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения. Для снижения уровня инсулина тренировки натощак могут быть эффективнее, чем физическая активность после еды. В одном исследовании также у мужчин улучшилась резистентность к инсулину, когда они тренировались до завтрака.

Есть и определённые риски, которым вы подвергаетесь, когда занимаетесь спортом в голодном состоянии. Один обзор показал, что во время тренировки натощак уровень голода был намного выше, чем после еды. Также он продемонстрировал: люди сжигали меньше калорий в течение дня после физической активности натощак, чем когда они ели перед тренировкой.

Тренировки натощак могут не подойти людям с неконтролируемым диабетом, тем, кто принимает препараты для снижения уровня сахара в крови, а также тем, у кого часто низкий уровень глюкозы в крови.

Некоторые научные работы показали также, что голодание перед аэробными упражнениями способно усилить усталость, привести к выработке большего количества кортизола (гормона стресса). Высокий уровень этого гормона может подавить работу иммунитета, способствовать образованию жира на животе, снизить чувствительность к инсулину, уменьшить мышечную массу.

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