Лучшее сжигание жира и снижение инсулина: чем хороши для здоровья тренировки натощак

Лучшее сжигание жира и снижение инсулина: чем хороши для здоровья тренировки натощакНо у них есть и определённые риски
Исследования показывают, что тренировки натощак могут быть полезны для здоровья.
Усиление сжигания жира. Во время физической активности на голодный желудок организм расщепляет жир для получения энергии вместо углеводов. Некоторые исследования продемонстрировали, что такие тренировки помогают сжечь больше жира, чем занятия спортом в сытом состоянии. Правда, не было также доказано, что подобные тренировки эффективнее для снижения веса или сжигания калорий.
Снижение уровня инсулина и повышение чувствительности к нему. Высокий уровень инсулина может повысить риск возникновения болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения. Для снижения уровня инсулина тренировки натощак могут быть эффективнее, чем физическая активность после еды. В одном исследовании также у мужчин улучшилась резистентность к инсулину, когда они тренировались до завтрака.
Есть и определённые риски, которым вы подвергаетесь, когда занимаетесь спортом в голодном состоянии. Один обзор показал, что во время тренировки натощак уровень голода был намного выше, чем после еды. Также он продемонстрировал: люди сжигали меньше калорий в течение дня после физической активности натощак, чем когда они ели перед тренировкой.
Тренировки натощак могут не подойти людям с неконтролируемым диабетом, тем, кто принимает препараты для снижения уровня сахара в крови, а также тем, у кого часто низкий уровень глюкозы в крови.
Некоторые научные работы показали также, что голодание перед аэробными упражнениями способно усилить усталость, привести к выработке большего количества кортизола (гормона стресса). Высокий уровень этого гормона может подавить работу иммунитета, способствовать образованию жира на животе, снизить чувствительность к инсулину, уменьшить мышечную массу.
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