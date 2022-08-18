Лучшие и худшие белковые продукты для похудения

Белок обладает множеством преимуществ для тех, кто хочет сбросить вес. Он помогает продлить ощущение сытости и снижает уровень гормонов голода в организме. Также у белка выше TEF, чем у углеводах или жира. Это означает, что когда вы едите белок, тело сжигает больше калорий. Ещё одно преимущество белка состоит в том, что он помогает нарастить мышцы.

Белковые продукты при этом бывают разные. Вот шесть лучших из них, которые стоит употреблять при похудении.