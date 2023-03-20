Лучшие и худшие сыры при высоком холестерине

Лучшие и худшие сыры при высоком холестеринеО них рассказал врач
Оказывается, если у вас повышен холестерин, то важно следить за тем, какой сыр вы едите. Этот продукт может влиять на уровень холестерина в крови.
Фото: BC Dairy
Как отмечает доктор Сухейл Хуссейн, семейный врач общей практики в Хартфордшире, Англия, полностью прекращать есть сыр людям с повышенным холестерином не стоит. Но важно помнить об умеренности.
Кроме того, определённые сыры могут сказаться на уровне холестерина хуже, чем другие. К примеру, в состав твёрдых сыров (чеддера и пр.) входят меньше насыщенных жиров. Это значит, что они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина. Среди твёрдых сыров можно выделить пармиджано, грана падано, пекорино, грюйер, эмменталь, мимолет.
Лучше для здоровья и для показателей холестерина будут рикотта и творог.
Также сильнее вредят здоровью сыры, входящие в состав обработанных пищевых продуктов. Например, гамбургеров или пиццы.
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