Лучшие и худшие сыры при высоком холестерине

Как отмечает доктор Сухейл Хуссейн, семейный врач общей практики в Хартфордшире, Англия, полностью прекращать есть сыр людям с повышенным холестерином не стоит. Но важно помнить об умеренности.

Кроме того, определённые сыры могут сказаться на уровне холестерина хуже, чем другие. К примеру, в состав твёрдых сыров (чеддера и пр.) входят меньше насыщенных жиров. Это значит, что они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина. Среди твёрдых сыров можно выделить пармиджано, грана падано, пекорино, грюйер, эмменталь, мимолет.