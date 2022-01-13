Лучший фрукт, позволяющий снизить холестерин

Всё дело в том, что яблоки богаты полезной клетчаткой, особенно одним из видов растворимой клетчатки - пектином.

Согласно данным Mayo Clinic, растворимая клетчатка оказывает влияние на «плохой» холестерин. Она снижает его количество и препятствует его попаданию в кровь.

Также одно из исследований (его выводы были опубликованы в European Journal of Nutrition) продемонстрировало, что пектин, который можно найти в яблоках, способен эффективно бороться с повышенным холестерином.

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