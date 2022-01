Лучший фрукт, позволяющий снизить холестерин

Им оказалось яблоко

Научные исследования доказывают, что содержащиеся в яблоках полезные вещества способствуют снижению уровня «плохого» холестерина в организме. Подробнее об этом - в статье американского издания Eat This, Not That.