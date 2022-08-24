Лучший йогурт, который уменьшает воспаление в организме

Лучший йогурт, который уменьшает воспаление в организмеОб этом рассказала диетолог
Существуют несколько видов воспалений. Это острое и хроническое. Первое появляется из-за болезни или травмы, а второе - из-за того, что организм сам по себе не может отключить воспалительные процессы (это может являться побочным эффектом стресса, избыточного веса, чересчур интенсивных тренировок, употребления слишком большого количества алкоголя). Из-за хронического воспаления могут развиться такие болезни, как диабет, различные нарушения обмена веществ, аутоиммунные заболевания.
Для уменьшения воспаления вы можете есть на завтрак особый йогурт. По словам диетолога Лорен Манакер, в него нужно при этом добавить грецкие орехи и дикую чернику.
Подобная комбинация поможет вашему организму получить питательные вещества. Некоторые из этих веществ также отличаются противовоспалительными свойствами.
В научном издании Journal of Agriculture and Food Chemistry говорится, что дикая черника содержит много антоцианов и других флавоноидов, обладающих противовоспалительным действием. Причём отличается большой концентрацией антоцианов именно дикая черника по сравнению с обычной.
Что касается грецких орехов, то они считаются отличным источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК), или растительной незаменимой жирной кислоты омега-3. Учёные утверждают, что эта кислота отличается противовоспалительными свойствами, содержит клетчатку и растительный белок. Помимо этого, в грецких орехах можно найти антиоксиданты и противовоспалительные витамины, в том числе витамин Е.
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