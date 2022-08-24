Лучший йогурт, который уменьшает воспаление в организме

Существуют несколько видов воспалений. Это острое и хроническое. Первое появляется из-за болезни или травмы, а второе - из-за того, что организм сам по себе не может отключить воспалительные процессы (это может являться побочным эффектом стресса, избыточного веса, чересчур интенсивных тренировок, употребления слишком большого количества алкоголя). Из-за хронического воспаления могут развиться такие болезни, как диабет, различные нарушения обмена веществ, аутоиммунные заболевания.

Для уменьшения воспаления вы можете есть на завтрак особый йогурт. По словам диетолога Лорен Манакер, в него нужно при этом добавить грецкие орехи и дикую чернику.