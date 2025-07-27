“Лунное молоко” назвали лучшим напитком для снятия стресса

“Лунное молоко” назвали лучшим напитком для снятия стрессаПопробуйте его перед сном
"Лунное молоко" делают и тёплого молока (обычного или растительного) и смеси успокаивающих ингредиентов. Это ашваганда, женьшень, корица, куркума и мускатный орех.
Натуральное молоко - отличный выбор для расслабления, поскольку кальций, калий и магний в его составе способствуют спокойному сну. Об этом сказала Джессика Кординг, магистр наук, сертифицированный диетолог. Среди растительного молока тоже есть варианты с добавленным кальцием.
Ашваганда помогает в том числе снизить уровень стресса и подготовиться к спокойному сну.
Адаптогены (женьшень и родиола) улучшают адаптацию организма к стрессу. По данным некоторых исследований, они поддерживают здоровый уровень гормона стресса при постоянном употреблении в течение 60 дней или более.
Некоторые добавляют в "Лунное молоко" коллаген, так как он способствует непрерывному сну.
Магний известен своей способностью улучшать сон. Исследования также показывают, что существует связь между здоровым сном и потреблением магния. Для добавления его в "Лунное молоко" используйте порошок глицината магния.
Наконец, в напиток вы можете добавить вишнёвый сок. Это природный источник мелатонина.
Кроме того, добавление в ваш вечерний ритуал расслабляющего напитка типа "Лунного молока" поможет организму связать его со сном.
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