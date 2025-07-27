“Лунное молоко” назвали лучшим напитком для снятия стресса

"Лунное молоко" делают и тёплого молока (обычного или растительного) и смеси успокаивающих ингредиентов. Это ашваганда, женьшень, корица, куркума и мускатный орех.

Натуральное молоко - отличный выбор для расслабления, поскольку кальций, калий и магний в его составе способствуют спокойному сну. Об этом сказала Джессика Кординг, магистр наук, сертифицированный диетолог. Среди растительного молока тоже есть варианты с добавленным кальцием.

Ашваганда помогает в том числе снизить уровень стресса и подготовиться к спокойному сну.

Адаптогены (женьшень и родиола) улучшают адаптацию организма к стрессу. По данным некоторых исследований, они поддерживают здоровый уровень гормона стресса при постоянном употреблении в течение 60 дней или более.

Некоторые добавляют в "Лунное молоко" коллаген, так как он способствует непрерывному сну.