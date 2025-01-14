Лёгкая обжарка стала самым полезным способом приготовления брокколи

Опубликовано 14 января 2025, 13:301 мин.
Лёгкая обжарка стала самым полезным способом приготовления брокколиЭто доказали исследования
Чтобы сделать рацион более питательным, неплохо было бы добавить в него брокколи. При этом один способ её приготовления обеспечивает максимальную пользу для здоровья.
В брокколи много витамина А, С, К, калия, магния, кальция, железа, клетчатки, мощных антиоксидантов, отмечает Стефани Джонсон, сертифицированный диетолог, доктор наук, внештатный профессор кафедры клинического и профилактического питания в Ратгерской школе медицинских профессий.
Чтобы получить больше сульфорафана, нужно слегка обжарить эту капусту. При этом разделение брокколи на соцветия примерно за 90 минут до такой обжарки связано было с самым высоким уровнем сульфорафана. Подобные антиоксиданты защищают от рака, нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от окислительного повреждения.
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Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова