Лёгкая обжарка стала самым полезным способом приготовления брокколи

Чтобы получить больше сульфорафана, нужно слегка обжарить эту капусту. При этом разделение брокколи на соцветия примерно за 90 минут до такой обжарки связано было с самым высоким уровнем сульфорафана. Подобные антиоксиданты защищают от рака, нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от окислительного повреждения.

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