Лёжа на правом боку: учёные выяснили, в какой позе таблетки усваиваются быстрее всего

Команда учёных при помощи компьютерной модели StomachSim протестировала влияние четырёх положений тела на рассасывание таблетки: сидя прямо, лёжа на спине, лёжа на правом боку и на левом боку.

Было обнаружено, что таблетки растворялись в два раза быстрее, когда их принимали лёжа на правом боку по сравнению с положением сидя. А положение лёжа на левом боку замедляли всасывание препарата в пять раз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.