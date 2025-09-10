Лёжа на правом боку: учёные выяснили, в какой позе таблетки усваиваются быстрее всего

Лёжа на правом боку: учёные выяснили, в какой позе таблетки усваиваются быстрее всегоЭто показало исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids
По словам Раджата Миттала, доктора философии, старшего автора нового исследования и профессора машиностроения в Университете Джонса Хопкинса, таблетка очень быстро растворяется в желудке, если вы вы стоите прямо или лежите, наклонившись вправо. А худшее из возможных положений при проглатывании таблетки - это лежание на левом боку.
Команда учёных при помощи компьютерной модели StomachSim протестировала влияние четырёх положений тела на рассасывание таблетки: сидя прямо, лёжа на спине, лёжа на правом боку и на левом боку.
Было обнаружено, что таблетки растворялись в два раза быстрее, когда их принимали лёжа на правом боку по сравнению с положением сидя. А положение лёжа на левом боку замедляли всасывание препарата в пять раз.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.