Люди, которые избавились от жира на животе, рассказали, как им это удалось

Соблюдайте диету с высоким содержанием белка. Пользователь TikTok wellbyuba отметил, что ему удалось избавиться от жира на животе за четыре месяца в том числе благодаря употреблению большего количества белка и овощей. Другой пользователь improvingwkarla посоветовал добавить больше белка к завтраку. По словам диетолога Эми Гудсон, белок помогает уменьшить тягу к еде, ускорить обмен веществ, повысить чувство сытости, сохранить мышечную массу при снижении веса.

Повысьте общий уровень активности. Убедитесь, что вы в день проходите не менее 10 тысяч шагов, говорит improvingwkarla из TikTok. Гудсон добавляет, что если вы станете больше ходить в течение дня, подниматься по лестнице, то увеличите количество сжигаемых калорий.

Поддерживайте водный баланс организма, употребляя правильные жидкости. Важно пить много воды и остерегаться газировки, фруктовых соков, сладких кофейных напитков. Гудсон отмечает, что употребление большого количества жидкости ускоряет метаболизм, помогает пищеварению, насыщает и снижает общее потребление калорий. Также известно, что употребление слишком большого количества сахара связано с жиром на животе.