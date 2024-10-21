Люди, которые за месяц сбросили 4,5 кг, назвали лучшие виды тренировок для этого

Тренировки, которые лучше всего подходят вашему телу. Бре, тренер по кето-диете для женщин (ketocoachbre в TikTok), поделилась своим двухгодовым путём похудения после беременности. Наибольшего прогресса ей помогло добиться то, что она отказалась от пилатеса и начала поднимать тяжести. При этом она следила за питанием. Ещё она отметила, что первым делом тренируется с утра, хотя у неё на фитнес в целом остаётся не так уж много времени. По словам The Nutrition Twins, важно, чтобы тренировка вам нравилась. Тогда вы будете более эффективно сжигать калории.

Силовые тренировки по 30 минут в день. Это ключевой вид активности при похудении. Эта форма упражнений помогает вам формировать сухую мышечную массу, ускоряет метаболизм. В результате вы даже в состоянии покоя будете продолжать сжигать калории.