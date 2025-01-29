Люди с апноэ во сне и не только: врач рассказал, кому полезно спать на боку

Доктор Рэйчел Салас, невролог-специалист по сну из Центра сна и здоровья имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, отмечает, что поза во время сна в целом — вопрос личных предпочтений. Но иногда это может быть важно при определённых болезнях.

К примеру, люди с сердечной недостаточностью часто страдают от одышки, которая ухудшается при сне на левом боку. Поэтому они предпочитают спать на правом.