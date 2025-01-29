Люди с апноэ во сне и не только: врач рассказал, кому полезно спать на боку

Люди с апноэ во сне и не только: врач рассказал, кому полезно спать на бокуСон важен для здоровья сердца и мозга
Доктор Рэйчел Салас, невролог-специалист по сну из Центра сна и здоровья имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, отмечает, что поза во время сна в целом — вопрос личных предпочтений. Но иногда это может быть важно при определённых болезнях.
К примеру, люди с сердечной недостаточностью часто страдают от одышки, которая ухудшается при сне на левом боку. Поэтому они предпочитают спать на правом.
Также сон на левом боку может быть полезнее для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Известно, что сон на левой стороне тела улучшает кровоток у беременных.
Кроме того, у большинства пациентов с апноэ во сне это состояние проявляется сильнее, когда они спят на спине, а не на боку. Научная работа 2011 года, опубликованная в журнале Sleep Medicine, показала, что избегание положения лёжа на спине умеренно снижает тяжесть апноэ у людей, перенёсших инсульт.
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