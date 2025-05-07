Люди с болезнями сердца: кому нельзя пить энергетики

Для большинства людей со здоровым сердцем употребление энергетика не повлияет серьёзно на здоровье. При этом те, у кого есть генетические заболевания сердца, взрослые с ишемической болезнью сердца или слабыми сердечными насосами могут быть более уязвимыми к компонентам в энергетических напитках. Здоровое сердце может справиться с кофеином в умеренных количествах, а вот слабое - нет.

Для большинства взрослых безопасным считается употребление до 400 мг кофеина в сутки. Одна банка энергетиков содержит более половины этого количества.