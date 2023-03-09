Люди с болезнью Альцгеймера не могут сделать эти пять вещей: проверьте себя

Иногда понять, что у вас это заболевание, сложно

Очень важно выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Это даст возможность быстрее начать лечение и замедлить прогрессирование заболевания. И вот по каким признакам можно понять, что с вами или с вашим близким что-то не так.