Люди с болезнью Альцгеймера не могут сделать эти пять вещей: проверьте себя

Люди с болезнью Альцгеймера не могут сделать эти пять вещей: проверьте себяИногда понять, что у вас это заболевание, сложно
Очень важно выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Это даст возможность быстрее начать лечение и замедлить прогрессирование заболевания. И вот по каким признакам можно понять, что с вами или с вашим близким что-то не так.
Фото: Very Well Health
Сегодня до сих пор не существует эффективного лекарства от болезни Альцгеймера. Единственное, что могут сделать врачи, - это замедлить развитие симптомов заболевания.
Вот какие признаки должны вас насторожить.
Проблемы с отслеживанием финансов. Например, если ответственный в плане денег ранее человек стал забывать об оплате счетов или неправильно тратить свои средства, это тревожный знак.
Дезориентация. Этот симптом Альцгеймера встречается чаще остальных. Человек начинает неправильно воспринимать время. Он может думать, что не видел внука много лет, а в действительности они не виделись несколько часов.
HayDmitriy
Забывание слов. К примеру, если ваш родственник постоянно забывает, что он хотел сказать.
Трудности с пониманием речи. В частности, человеку может быть сложно разбирать речь в шумной обстановке.
Ухудшение памяти. Это однозначный признак того, что у человека Альцгеймер. Пациент может не помнить каких-то разговоров, несмотря на множество подсказок. Ему будет казаться, что этих разговоров не было вообще.
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