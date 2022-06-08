Люди с каким цветом кожи чаще страдают мигренью

Оказалось, что самый высокий риск появления мигрени у светлопигментированных взрослых. Он оказался выше более чем в три раза у тех, у кого было мало меланина (в 3,53 раза у женщин и в 3,73 у мужчин).

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