Люди с каким цветом кожи чаще страдают мигренью

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Люди с каким цветом кожи чаще страдают мигреньюРассказали польские учёные
Согласно результатам недавнего исследования, чаще всего мигрень возникает у взрослых со светлой кожей. Эти и другие данные были опубликованы в издании Brain Sciences.
Команда исследователей под руководством Магдалены Кобус из Лодзинского университета в Польше изучила, как пигментация кожи влияет на вероятность развития у людей мигрени. В исследовании приняли участие 148 человек с мигренью (из них - 33 мужчины, 115 женщин) и 107 человек (43 мужчины, 64 женщины) без этого заболевания.
Оказалось, что самый высокий риск появления мигрени у светлопигментированных взрослых. Он оказался выше более чем в три раза у тех, у кого было мало меланина (в 3,53 раза у женщин и в 3,73 у мужчин).
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: