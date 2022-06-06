Люди с какой группой крови чаще всего страдают от болезней сердца

В ходе исследования специалисты изучили данные о 89 550 взрослых людях, за которыми наблюдали 20 лет. Участники с группой крови AB имели на 23 процента больше шансов приобрести болезни сердца. В то же время у людей с группой крови B (III) этот показатель составлял 11 процентов, у людей с группой крови А (II) - 5 процентов.

Все полученные результаты были опубликованы в издании Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.