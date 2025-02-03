Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 февраля 2025, 06:00
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Люди с высоким холестерином, болезнями сердца и не только: кому нельзя есть красное мясо

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При регулярном употреблении красного мяса развиваются различные болезни. И это не секрет. Чаще всего такое мясо связывают с заболеваниями сердца, атеросклерозом, повышенным уровнем холестерина или гипертонией. Ещё к этому списку другие исследования добавляют диабет, рак толстой кишки.
Люди с высоким холестерином, болезнями сердца и не только: кому нельзя есть красное мясо
© Bogdan Kurylo / Getty Images

К красному мясо относится не только говядина, но и баранина, свинина, козье мясо. А из обработанных видов мяса это ветчина, колбасы, салями.

По словам диетолога Роксаны Эхсани, некоторым категориям людей нужно исключить из рациона красное мясо полностью.

Люди с высоким уровнем холестерина. Оптимально в этом случае красное мясо употреблять два-три раза в месяц. При этом выбирайте постные куски и избегайте ветчины, колбас и т. п.

Люди с болезнями сердца. Из-за высокого потребления красного мяса у них могут возникнуть инсульт, сердечный приступ.

Люди с прогрессирующим заболеванием почек (стадии 3−5, без диализа). Им нельзя есть продукты с большим количеством белка.

Люди с высоким холестерином, болезнями сердца и не только: кому нельзя есть красное мясо
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Люди с высоким риском развития сердечных заболеваний. Лучше из источников белка выбирайте рыбу, постную птицу, бобы, чечевицу.

Люди, у которых родственники болели раком. При часто употреблении красного мясо повышается риск возникновения колоректального рака. Это подтверждают исследования.

Люди с синдромом альфа-гал. Это один из видов аллергии на красное мясо.

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