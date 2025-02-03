Люди с высоким холестерином, болезнями сердца и не только: кому нельзя есть красное мясо

К красному мясо относится не только говядина, но и баранина, свинина, козье мясо. А из обработанных видов мяса это ветчина, колбасы, салями.

По словам диетолога Роксаны Эхсани, некоторым категориям людей нужно исключить из рациона красное мясо полностью.

Люди с высоким уровнем холестерина. Оптимально в этом случае красное мясо употреблять два-три раза в месяц. При этом выбирайте постные куски и избегайте ветчины, колбас и т. п.

Люди с болезнями сердца. Из-за высокого потребления красного мяса у них могут возникнуть инсульт, сердечный приступ.

Люди с прогрессирующим заболеванием почек (стадии 3−5, без диализа). Им нельзя есть продукты с большим количеством белка.