Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткой

Также добавки с клетчаткой помогут помочь людям с высоким уровнем вредного холестерина. Об этом сказала Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог и владелица Sound Bites Nutrition. То есть подобные добавки полезны для сердца, особенно это касается псиллиума, пектина, гуаровой камеди и бета-глюкана.

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