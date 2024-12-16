Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткой

Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткойОб этом рассказали диетологи
Лиз Макмахон, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отметила, что полезно принимать добавки с клетчаткой людям, у которых запоры, диарея или которым не хватает в рационе клетчатки. Исследования показывают, что только 9% женщин и 5% мужчин потребляют нормальную дозу этого вещества ежедневно.
Также добавки с клетчаткой помогут помочь людям с высоким уровнем вредного холестерина. Об этом сказала Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог и владелица Sound Bites Nutrition. То есть подобные добавки полезны для сердца, особенно это касается псиллиума, пектина, гуаровой камеди и бета-глюкана.
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