Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2024, 20:15
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Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткой

Об этом рассказали диетологи
С запорами сталкиваются многие из нас. По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек, около 16% взрослых жителей США страдают от этого состояния, а среди тех, кому больше 60, — 33%. К счастью, с этим могут помочь пищевые добавки с клетчаткой.
Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткой
© Cary Gastroenterology Associates

Лиз Макмахон, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отметила, что полезно принимать добавки с клетчаткой людям, у которых запоры, диарея или которым не хватает в рационе клетчатки. Исследования показывают, что только 9% женщин и 5% мужчин потребляют нормальную дозу этого вещества ежедневно.

Люди с запорами, диареей и не только: раскрыто, кому стоит принимать добавки с клетчаткой
© globalmoments / Getty Images

Также добавки с клетчаткой помогут помочь людям с высоким уровнем вредного холестерина. Об этом сказала Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог и владелица Sound Bites Nutrition. То есть подобные добавки полезны для сердца, особенно это касается псиллиума, пектина, гуаровой камеди и бета-глюкана.

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