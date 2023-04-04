Люди вполне могут начать заводить отношения с искусственным интеллектом. И вот почему

Люди вполне могут начать заводить отношения с искусственным интеллектом. И вот почемуДоказывают это научные исследования
Когда-то об онлайн-знакомствах говорили с недоверием. Но сейчас они стали вполне привычным делом. И благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта что-то подобное может произойти и в плане отношений с машинами, оснащёнными искусственным интеллектом.
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Искусственным интеллектом (ИИ) могут быть оснащены как физические роботы, так и чат-боты. Исследователи попытались выяснить, какие формы дружбы, любви, секса люди способны испытывать с машинами с ИИ, а также что конкретно побуждает людей вообще создавать такие отношения.
Есть мнение, что одинокие люди, вероятнее всего, обратятся к ИИ в поисках романтического и сексуального удовольствия. Но исследования показывают: это не так. Готовность использовать секс-роботов связана в большей степени с сексуальными предпочтениями человека и поиском им ощущений. Другими словами, некоторые люди рассматривают этот вариант потому, что им хочется получить новые впечатления, новый сексуальный опыт.
А ещё люди, как демонстрируют исследования, находят множество применений ИИ. Они могут служить для них компаньонами, терапевтами.
То есть в целом люди тянутся к машинам с искусственным интеллектам по разным причинам. Однако учёные только начинают понимать, чем отношения с машинами отличаются от общения с живыми людьми.
Одно из преимуществ романтических и сексуальных систем искусственного интеллекта - это их терапевтическая ценность. К примеру, секс-роботы могут помогать инвалидам или пожилым людям исследовать свою сексуальность. Но существует крайне мало исследований, связанных с изучением подобных действий.
Некоторые из более ранних научных исследований демонстрируют, что люди получают примерно одинаковое удовольствие от секса с человеком и с чат-ботом.
Также нет сомнений, что мы можем формировать глубокую привязанность к искусственному интеллекту. То есть мы можем виртуального помощника действительно воспринимать как друга, романтического партнёра и т.п.