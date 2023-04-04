Люди вполне могут начать заводить отношения с искусственным интеллектом. И вот почему

Искусственным интеллектом (ИИ) могут быть оснащены как физические роботы, так и чат-боты. Исследователи попытались выяснить, какие формы дружбы, любви, секса люди способны испытывать с машинами с ИИ, а также что конкретно побуждает людей вообще создавать такие отношения.

Есть мнение, что одинокие люди, вероятнее всего, обратятся к ИИ в поисках романтического и сексуального удовольствия. Но исследования показывают: это не так. Готовность использовать секс-роботов связана в большей степени с сексуальными предпочтениями человека и поиском им ощущений. Другими словами, некоторые люди рассматривают этот вариант потому, что им хочется получить новые впечатления, новый сексуальный опыт.

А ещё люди, как демонстрируют исследования, находят множество применений ИИ. Они могут служить для них компаньонами, терапевтами.

То есть в целом люди тянутся к машинам с искусственным интеллектам по разным причинам. Однако учёные только начинают понимать, чем отношения с машинами отличаются от общения с живыми людьми.