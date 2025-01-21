Лютеин назвали главным веществом для защиты зрения

Лютеин, по словам Эланы Усденски, зарегистрированного диетолога из Онтарио, — это природный пигмент. Он отвечает за жёлто-оранжевые оттенки во многих продуктах, но также содержится в шпинате и капусте кале.

Вот несколько способов, при помощи которых лютеин улучшает зрение.

Фильтрует вредный синий свет. Это снижает окислительный стресс и защищает ткани глаза от долгосрочного вреда.

Может защитить от возрастной дегенерации жёлтого пятна. Исследования показывают, что люди, которые получают много лютеина, менее склонны к развитию возрастной дегенерации жёлтого пятна. Всё потому, что лютеин действует как антиоксидант.

Снижает риск возникновения катаракты. Ряд исследований показал, что те, кто потребляет больше лютеина, обычно менее склонны к развитию катаракты.