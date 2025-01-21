Лютеин назвали главным веществом для защиты зрения

Лютеин назвали главным веществом для защиты зренияПолучить его можно из самых разных продуктов
Лютеин, по словам Эланы Усденски, зарегистрированного диетолога из Онтарио, — это природный пигмент. Он отвечает за жёлто-оранжевые оттенки во многих продуктах, но также содержится в шпинате и капусте кале.
Вот несколько способов, при помощи которых лютеин улучшает зрение.
Фильтрует вредный синий свет. Это снижает окислительный стресс и защищает ткани глаза от долгосрочного вреда.
Может защитить от возрастной дегенерации жёлтого пятна. Исследования показывают, что люди, которые получают много лютеина, менее склонны к развитию возрастной дегенерации жёлтого пятна. Всё потому, что лютеин действует как антиоксидант.
Снижает риск возникновения катаракты. Ряд исследований показал, что те, кто потребляет больше лютеина, обычно менее склонны к развитию катаракты.
Облегчает синдром сухого глаза. Многообещающие исследования показали: употребление от 3 до 20 мг лютеина в сутки в течение 12 недель может улучшить симптомы синдрома сухого глаза.
Может уменьшить напряжение глаз. Одно исследование продемонстрировало, что способность лютеина фильтровать синий свет от компьютеров может защитить зрение в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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