Магний и другие пищевые добавки, которые улучшат ваше настроение

L-триптофан. Это предшественник серотонина, но мы не знаем, какое количество этого вещества усваивается при приёме добавок, а также плохо ясно, какое количество попадает в мозг. Об этом сказала изданию Verywell Меган Марони, доктор фармакологии, клинический доцент фармацевтической школы Эрнеста Марио при Ратгерском университете. Дело в том, что у нашего мозга есть «гематоэнцефалический барьер», который может перехватывать пищевые добавки. Ещё L-триптофан может взаимодействовать с антидепрессантами.

Магний. Он участвует в синтезе серотонина. Некоторые исследования демонстрируют, что магний может оказывать тот же эффект, что и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), при одновременном их приёме.

Фолиевая кислота. L-метилфолатом может быть полезен для некоторых людей, которые страдают депрессией.