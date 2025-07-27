Магний и не только: эти добавки повлияют на ваш режим дефекации

Вот несколько пищевых добавок, которые влияют на стул.

Магний. Он действует как слабительное и может увеличить частоту стула и смягчить его. В более высоких дозах магний приводит к диарее. Избегайте приёма высоких доз цитрата магния и оксида магния.

Железо. БАДы с железом могут вызвать запоры, замедлить прохождение пищи через кишечник, сделать стул более твёрдым. Об этом предупредила Риту Нахар, доктор медицинских наук, сертифицированный гастроэнтеролог. При запорах попробуйте перейти на более мягкую форму добавок с железом - например, на бисглицинат железа.

Кальций. Этот минерал играет главную роль в сокращении мышц, передаче нервных сигналов, свёртывании крови. Однако также он замедляет перистальтику кишечника, что может вызвать запоры.