Магний и витамин В6 помогут снизить стресс

Лучшее усвоение магния. Витамин В6 повышает биодоступность и усвоение магния.

Снижение стресса и улучшение настроения. Благодаря совместному приёму В6 и магния вы снизите уровень стресса и беспокойства, улучшите настроение, а ваш сон станет спокойным. Исследований показывают, что магний (как с В6, так и без него) уменьшает тревожность, депрессию, улучшает качество жизни у людей в стрессе.

Польза для здоровья сердечно-сосудистой системы. Магний регулирует давление, поддерживает ровный сердечный ритм, обеспечивает нормальную работу кровеносных сосудов. Также исследования показывают, что потребление содержащих много магния продуктов снижает риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Витамин В6 снижает уровень гомоцистеина, который связан с повышенным риском возникновения болезней сердца.