Магний поможет сделать месячные менее болезненными

Вот чем может быть полезен магний во время месячных.

Расслабляет мышцы. Магний помогает расслабить гладкие мышцы матки. Это может уменьшить интенсивность и частоту спазмов.

Уменьшает воспаление. Противовоспалительные свойства магния облегчают боль, связанную с воспалением во время менструации.

Приводит в норму простагландины. Этот гормоноподобные вещества. В большом количестве они вызывают сокращение матки и боль. Магний помогает уменьшить их уровень.