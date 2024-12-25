Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 06:45
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Магний поможет вам спать во время путешествий

Об этом сказал диетолог
Нехватка сна из-за смены часовых поясов или перемещений по миру может сделать вас вялым и раздражительным. К счастью, есть одно питательное вещество, которое поможет вам без проблем засыпать в дороге. И это магний.
Магний поможет вам спать во время путешествий
© Mammoth mattress

Мелисса Митри, магистр наук, сертифицированный диетолог и владелица Melissa Mitri Nutrition, говорит, что магний — важнейшее для хорошего сна вещество. Этот минерал способствует засыпанию несколькими способами. Прежде всего, он регулирует мелатонин, гормон сна. Также он активирует гамма-аминомасляную кислоту, которая замедляет мозговую активность и успокаивает нервную систему.

Магний поможет вам спать во время путешествий
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Исследования показывают, что добавки магния могут облегчить стресс и улучшить качество сна. Ещё более эффективным это вещество будет в сочетании с мелатонином и витаминами группы В. Это подтвердило одно исследование.

Для получения оптимального эффекта Митри рекомендует принимать добавки магния за 30−60 минут до сна.

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