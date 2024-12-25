Магний поможет вам спать во время путешествий

Исследования показывают, что добавки магния могут облегчить стресс и улучшить качество сна. Ещё более эффективным это вещество будет в сочетании с мелатонином и витаминами группы В. Это подтвердило одно исследование.

Для получения оптимального эффекта Митри рекомендует принимать добавки магния за 30−60 минут до сна.

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