Магний поможет вам спать во время путешествий

Магний поможет вам спать во время путешествийОб этом сказал диетолог
Мелисса Митри, магистр наук, сертифицированный диетолог и владелица Melissa Mitri Nutrition, говорит, что магний — важнейшее для хорошего сна вещество. Этот минерал способствует засыпанию несколькими способами. Прежде всего, он регулирует мелатонин, гормон сна. Также он активирует гамма-аминомасляную кислоту, которая замедляет мозговую активность и успокаивает нервную систему.
Исследования показывают, что добавки магния могут облегчить стресс и улучшить качество сна. Ещё более эффективным это вещество будет в сочетании с мелатонином и витаминами группы В. Это подтвердило одно исследование.
Для получения оптимального эффекта Митри рекомендует принимать добавки магния за 30−60 минут до сна.
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