Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктами

Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктамиК такому выводу пришли американские учёные
Как сообщает Daily Mail, учёные из Университета Тафтса (США) создали таблицу Food Compass Nutrient Profiling System, проанализировав 8032 напитка, продукта и блюда. Затем они поставили каждому продукту оценку от 1 до 100 баллов в соответствии с их пользой для организма и питательной ценностью. На вершине таблицы находятся свежая малина и солёный миндаль. Вслед за ними идут овощное карри, салат с тунцом, лёгкий майонез.
Наименее полезными продуктами исследователи признали лапшу быстрого приготовления и шоколадный пудинг. Интересно, что белый рис с соевым соусом и мороженое с фруктами получили одинаковое число баллов, а блюдам с макаронами дали на один балл больше, чем чизбургеру. Объясняется это низким уровнем полезных веществ в названных продуктах.
Вообще людям необходимо по большей части питаться теми продуктами, которые получили оценку более 70 баллов. Если количество баллов от 31 до 69, то их рекомендуется есть в умеренным количествах. А пищи, у которой меньше 30 баллов, лучше избегать.
По словам учёных, такая диаграмма поможет потребителям питаться более правильно. У компаний же будет мотивация выпускать больше здоровых продуктов.