Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктами

Наименее полезными продуктами исследователи признали лапшу быстрого приготовления и шоколадный пудинг. Интересно, что белый рис с соевым соусом и мороженое с фруктами получили одинаковое число баллов, а блюдам с макаронами дали на один балл больше, чем чизбургеру. Объясняется это низким уровнем полезных веществ в названных продуктах.

Вообще людям необходимо по большей части питаться теми продуктами, которые получили оценку более 70 баллов. Если количество баллов от 31 до 69, то их рекомендуется есть в умеренным количествах. А пищи, у которой меньше 30 баллов, лучше избегать.

По словам учёных, такая диаграмма поможет потребителям питаться более правильно. У компаний же будет мотивация выпускать больше здоровых продуктов.