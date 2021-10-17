Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:27
1 мин.

Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктами

К такому выводу пришли американские учёные
Издание Daily Mail рассказало о новой системе классификации продуктов, разработанной исследователями из США.
Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктами

Как сообщает Daily Mail, учёные из Университета Тафтса (США) создали таблицу Food Compass Nutrient Profiling System, проанализировав 8032 напитка, продукта и блюда. Затем они поставили каждому продукту оценку от 1 до 100 баллов в соответствии с их пользой для организма и питательной ценностью. На вершине таблицы находятся свежая малина и солёный миндаль. Вслед за ними идут овощное карри, салат с тунцом, лёгкий майонез.

Малину и миндаль признали самыми полезными для здоровья продуктами

Наименее полезными продуктами исследователи признали лапшу быстрого приготовления и шоколадный пудинг. Интересно, что белый рис с соевым соусом и мороженое с фруктами получили одинаковое число баллов, а блюдам с макаронами дали на один балл больше, чем чизбургеру. Объясняется это низким уровнем полезных веществ в названных продуктах.

Вообще людям необходимо по большей части питаться теми продуктами, которые получили оценку более 70 баллов. Если количество баллов от 31 до 69, то их рекомендуется есть в умеренным количествах. А пищи, у которой меньше 30 баллов, лучше избегать.

По словам учёных, такая диаграмма поможет потребителям питаться более правильно. У компаний же будет мотивация выпускать больше здоровых продуктов.