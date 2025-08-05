Малину назвали лучшей ягодой для здоровья кишечника

Вот несколько преимуществ для здоровья малины.

Много клетчатки. На порцию малины приходится 8 г клетчатки. Исследования показывают, что получение большого количества этого вещества играет ключевую роль в поддержании здорового пищеварения.

Балансирование микробиома кишечника. Малина - это источник пребиотиков. Благодаря регулярному употреблению красной малины вы увеличите количество полезных бактерий в пищеварительном тракте, улучшите общее состояние кишечника, уменьшите воспаление, укрепите иммунитет.

Низкое содержание FODMAP. За счёт этого малина отлично подойдёт людям с чувствительным желудком.

Мало сахара. Одна чашка малины содержит всего около 5,44 г сахара.