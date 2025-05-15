Мало исследований: что учёным сейчас известно о напитке “матча”

Научные источники рекомендуют в сутки употреблять одну-три чашки матчи. Вероятно, это связано с высоким содержанием полифенолов в этом напитки.

Танины и полифенолы в чае и кофе способны мешать усвоению железа, особенно из растительной пищи. Поэтому эксперты советуют употреблять эти напитки и алкоголь за два часа до приёма пищи или спустя два часа после него. Особенно это касается тех, кто придерживается преимущественно растительной диеты или склонен к нехватке железа.

Кофе и матча обладают умеренной кислотность. Поэтому они могут вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте либо рефлюкс у людей с чувствительным желудком. Вместе с тем матча содержит L-теанин. Эта аминокислота способствует расслаблению и может противодействовать нервному эффекту кофеина.

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