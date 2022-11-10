Малоизвестные полезные для здоровья свойства облепихи

В ягодах облепихи вы найдёте витамины А, С, Р, РР, Е, К, все витамины группы В. Кроме того, эти ягоды богаты микроэлементами: среди них - натрий, марганец, магний, алюминий и ещё 11 веществ.

Что получить суточную дозу почти всех полезных веществ, вам нужно будет съесть всего лишь 100 г облепихи.

Облепиха сама по себе оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм. Плоды этой ягоды уменьшают боль, затормаживают воспалительные процессы, отличаются бактерицидным эффектом и помогают в заживлении ран.