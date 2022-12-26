Малоизвестные полезные для здоровья свойства огурца

Малоизвестные полезные для здоровья свойства огурцаПрочитав о них, вы точно станете есть огурцы чаще
Огурцы - одни из самых популярных овощей. К тому же они отличаются расслабляющим и освежающим эффектом. Есть у них и малоизвестные полезные для организма свойства.
Фото: SFGATE
В состав огурца входит большое количество самых разных витаминов, в которых наш организм нуждается. Это витамин B1, B2, B3, B5, B6, С, а также фолиевая кислота. Помимо этого, при употреблении огурца вы получаете фосфор, железо, магний, калий, кальций, цинк.
При усталости хорошо будет, если вы съедите огурец. Ведь в нём содержатся углеводы и витамины группы В.
Также после протирания зеркала ломтиком огурца оно не будет запотевать. А если вы положите ломтики этого овоща в цветочный горшок, то растениям не станут вредить насекомые.
Известно, что огурец помогает при целлюлите. Для этого нужно всего лишь протереть проблемную зону в течение нескольких минут ломтиками огурца.
Если вы съедите немного огурца на ночь, то проснётесь потом полные энергии и без головной боли.
Огурец избавляет также от чувства голода, неприятного запаха изо рта, делает обувь водонепроницаемой, устраняет неприятный скрип дверей, снимает усталость и напряжение, удаляет пятна на раковине, стирает следы от ручки, карандашей, фломастеров.
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