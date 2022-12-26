Малоизвестные полезные для здоровья свойства огурца

В состав огурца входит большое количество самых разных витаминов, в которых наш организм нуждается. Это витамин B1, B2, B3, B5, B6, С, а также фолиевая кислота. Помимо этого, при употреблении огурца вы получаете фосфор, железо, магний, калий, кальций, цинк.

При усталости хорошо будет, если вы съедите огурец. Ведь в нём содержатся углеводы и витамины группы В.

Также после протирания зеркала ломтиком огурца оно не будет запотевать. А если вы положите ломтики этого овоща в цветочный горшок, то растениям не станут вредить насекомые.