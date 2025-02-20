Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменции

По словам Верны Р. Портер, доктора медицины, сертифицированного невролога и директора отделения деменции, болезни Альцгеймера и нейрокогнитивных расстройств в Тихоокеанском институте неврологии при Медицинском центре Провиденс-Сент-Джонс в Калифорнии, сидячий образ жизни снижает приток крови к мозгу, повышает риск возникновения болезней сердца и связанных с ними заболеваний (диабет, гипертония, ожирение), изменяет структуру мозга и увеличивает воспаление и резистентность к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.