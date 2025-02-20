Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2025, 05:15
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Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменции

Постарайтесь избавиться от этого
Каждые 3 секунды у кого-то в мире развивается деменция. В США около 6,7 млн пожилых страдают болезнью Альцгеймера, и ожидается, что к 2060 году это количество удвоится. Один из факторов риска, который вы можете контролировать, — сидячий образ жизни.
Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменции
© Health at Hand

Джигар Ратод, доктор медицины, невролог в Memorial Hermann Mischer Neuroscience Associates, отмечает: исследования демонстрируют связь между всеми типами деменции и малоподвижным образом жизни. Также известно, что просмотр телевизора или длительное сидение без перерыва может привести к снижению притока крови к мозгу. Помимо этого, низкий уровень активности может потенциально нарушить метаболизм глюкозы и липидов, а это два других фактора развития старческого слабоумия.

Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменции
© Photo: Getty Images. EatingWell design

По словам Верны Р. Портер, доктора медицины, сертифицированного невролога и директора отделения деменции, болезни Альцгеймера и нейрокогнитивных расстройств в Тихоокеанском институте неврологии при Медицинском центре Провиденс-Сент-Джонс в Калифорнии, сидячий образ жизни снижает приток крови к мозгу, повышает риск возникновения болезней сердца и связанных с ними заболеваний (диабет, гипертония, ожирение), изменяет структуру мозга и увеличивает воспаление и резистентность к инсулину.

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