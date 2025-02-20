Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменции

Малоподвижный образ жизни увеличит ваши шансы на развитие деменцииПостарайтесь избавиться от этого
Джигар Ратод, доктор медицины, невролог в Memorial Hermann Mischer Neuroscience Associates, отмечает: исследования демонстрируют связь между всеми типами деменции и малоподвижным образом жизни. Также известно, что просмотр телевизора или длительное сидение без перерыва может привести к снижению притока крови к мозгу. Помимо этого, низкий уровень активности может потенциально нарушить метаболизм глюкозы и липидов, а это два других фактора развития старческого слабоумия.
По словам Верны Р. Портер, доктора медицины, сертифицированного невролога и директора отделения деменции, болезни Альцгеймера и нейрокогнитивных расстройств в Тихоокеанском институте неврологии при Медицинском центре Провиденс-Сент-Джонс в Калифорнии, сидячий образ жизни снижает приток крови к мозгу, повышает риск возникновения болезней сердца и связанных с ними заболеваний (диабет, гипертония, ожирение), изменяет структуру мозга и увеличивает воспаление и резистентность к инсулину.
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