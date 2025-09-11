Манго и другие фрукты, которые можно есть при кислотном рефлюксе

Манго и другие фрукты, которые можно есть при кислотном рефлюксеВключите их в свой рацион
Дыня. Уровень pH канталупы чуть выше 6,3. Это близко к нейтральному значению - 7,3. Кроме того, в дыне довольно мало клетчатки и много воды, за счёт чего она легче переваривается.
Дыня медовая. Её pH составляет 6,3. Кроме того, чашка медовой дыни содержит почти 1/3 дневной нормы витамина С.
Манго. Средний уровень pH этого фрукта - 5,9. Однако незрелые манго более кислые.
Папайя. Уровень pH этого тропического фрукта - около 5,6. Также в папайе есть папаин - традиционное средство от кишечных расстройств.
Инжир. Средний показатель pH этого фрукта - около 5,5.
Арбуз. Его pH 5,39, но он всё равно считается слабокислым фруктом. Также это хороший источник витаминов А и С.
Бананы. Это легкоусвояемые фрукты, хотя их pH составляет около 4,85.
Хурма. Её кислотность тоже довольно низкая: примерно 4,45.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.