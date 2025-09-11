Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 сентября 2025, 21:45
1 мин.

Манго и другие фрукты, которые можно есть при кислотном рефлюксе

Включите их в свой рацион
Симптомы кислотного рефлюкса или гастроинтестинальной рефлюксной болезни могут быть вызваны употреблением кислых фруктов, особенно цитрусовых. Вот какие фрукты имеют низкую кислотность и помогают при этих состояниях.
Манго и другие фрукты, которые можно есть при кислотном рефлюксе
© BIOVIE

Дыня. Уровень pH канталупы чуть выше 6,3. Это близко к нейтральному значению - 7,3. Кроме того, в дыне довольно мало клетчатки и много воды, за счёт чего она легче переваривается.

Дыня медовая. Её pH составляет 6,3. Кроме того, чашка медовой дыни содержит почти 1/3 дневной нормы витамина С.

Манго. Средний уровень pH этого фрукта - 5,9. Однако незрелые манго более кислые.

Папайя. Уровень pH этого тропического фрукта - около 5,6. Также в папайе есть папаин - традиционное средство от кишечных расстройств.

Манго и другие фрукты, которые можно есть при кислотном рефлюксе
© Design by Verywell Health; Getty Images

Инжир. Средний показатель pH этого фрукта - около 5,5.

Арбуз. Его pH 5,39, но он всё равно считается слабокислым фруктом. Также это хороший источник витаминов А и С.

Бананы. Это легкоусвояемые фрукты, хотя их pH составляет около 4,85.

Хурма. Её кислотность тоже довольно низкая: примерно 4,45.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.