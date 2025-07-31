Манго и другие самые полезные для здоровья косточковые фрукты

Манго. Особенно много в нём витамина С, который важен для иммунитета и здоровья кожи. Также манго - источник фолиевой кислоты, витаминов А и Е.

Персики. Это хороший источник клетчатки и антиоксидантов. Можете попробовать обжарить персики на гриле.

Сливы. Исследования показывают, что эти фрукты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также регулярное употребление слив делает кости крепкими.