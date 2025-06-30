Манго поможет вам контролировать уровень сахара в крови

В новом исследовании, финансируемом Национальным советом по манго, приняли участие 48 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Все добровольцы имели избыточный вес или ожирение, а также хроническое неспецифическое воспаление.

Участников разделили на две группы. Одна в течение четырёх недель съедала две чашки манго (около 100 ккал) ежедневно, а вторая получала аналогичное количество фруктового льда со вкусом манго.