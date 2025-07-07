Маринование мяса и другие способы сделать приготовление на гриле безопаснее для здоровья

Сократите количество обугленных участков на мясе. Снизить воздействие канцерогенов помогут обрезка обугленных участков мяса, отказ от подливки, которая приготовлена из мясного жира.

Выбирайте постное мясо. Курица, приготовленная при более низких или постоянных температурах, будет полезнее красного мяса, приготовленного при более высоких температурах.

Приготовьте на гриле другие продукты вместо мяса. Канцерогены образуются в мясе, а не в овощах, тофу или сыре.

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