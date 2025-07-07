Маринование мяса и другие способы сделать приготовление на гриле безопаснее для здоровья

Маринование мяса и другие способы сделать приготовление на гриле безопаснее для здоровьяВот о чём важно знать
Маринуйте мясо. Маринование в течение всего получаса снижает риск образования гетероциклических аминов (эти вещества связаны с раком).
Чаще переворачивайте мясо. Это способствует его равномерному приготовлению, снижает вероятность подгорания.
Избегайте прямого пламени. Можете предварительно приготовить мясо в духовке, прежде чем жарить его на гриле, или попробовать приготовление на непрямом жаре.
Сократите количество обугленных участков на мясе. Снизить воздействие канцерогенов помогут обрезка обугленных участков мяса, отказ от подливки, которая приготовлена из мясного жира.
Выбирайте постное мясо. Курица, приготовленная при более низких или постоянных температурах, будет полезнее красного мяса, приготовленного при более высоких температурах.
Приготовьте на гриле другие продукты вместо мяса. Канцерогены образуются в мясе, а не в овощах, тофу или сыре.
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