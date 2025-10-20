Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 октября 2025, 15:00
Масло семян тыквы поможет при выпадении волос

Это доказывают исследования
Масло семян тыквы рекламируется как натуральное средство против выпадения волос. По словам экспертов, попробовать его стоит, но нельзя забывать, что это масло может вызвать серьёзные реакции у людей с аллергией или некоторыми кожными заболеваниями.
Исследований, связанных с влиянием тыквенного масла на здоровье, сейчас ещё довольно мало. Однако, по мнению учёных, оно может помочь при выпадении и истончении волос, а также способствует их росту. Об этом сказала Синди Вассеф, доктор медицинских наук, доцент кафедры патологии и лабораторной медицины в Медицинской школе имени Роберта Вуда Джонсона при Медицинском центре Ратгерса.

Масло семян тыквы может снижать уровень дигидротестостерона (ДГТ). Этот гормон влияет на волосяные фолликулы и вызывает истончение.

Кроме того, масло семян тыквы содержит много витамина Е, омега-3 жирных кислот, линолевой кислоты. Оно обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. В ходе одного исследования с участием 76 мужчин с выпадением волос у тех, кто принимал капсулы с маслом семян тыквы, наблюдался более активный рост волос, чем у тех, кто пил плацебо. Также эти люди были больше удовлетворены результатом.

Также нужно понимать, что тыквенное масло подойдёт не всем. Оно может быть полезно для людей с лёгкой или начальной стадией выпадения волос, но тем, у кого выпадение прогрессирует, лучше использовать местный миноксидил или рецептурные препараты. Если вы столкнулись с потерей волос, сначала сходите на приём к дерматологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.