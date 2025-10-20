Масло семян тыквы поможет при выпадении волос

Кроме того, масло семян тыквы содержит много витамина Е, омега-3 жирных кислот, линолевой кислоты. Оно обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. В ходе одного исследования с участием 76 мужчин с выпадением волос у тех, кто принимал капсулы с маслом семян тыквы, наблюдался более активный рост волос, чем у тех, кто пил плацебо. Также эти люди были больше удовлетворены результатом.

Также нужно понимать, что тыквенное масло подойдёт не всем. Оно может быть полезно для людей с лёгкой или начальной стадией выпадения волос, но тем, у кого выпадение прогрессирует, лучше использовать местный миноксидил или рецептурные препараты. Если вы столкнулись с потерей волос, сначала сходите на приём к дерматологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.