Массаж и не только: лучшие способы предотвратить головные боли напряжения

Вот какие методы, по словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, могут облегчить головную боль напряжения.

Правильная осанка. Сутулость либо сидение в сгорбленном виде часами перед экраном напрягают подзатылочные мышцы. Держите голову на одной линии с позвоночником. Убедитесь также, что у вас хороший стул, а стол находится на правильной высоте.

Хороший сон. Ухудшить ситуацию со сном может плохая подушка. Найдите такую, которая будет поддерживать естественный изгиб шеи. Если вы спите на спине, то вам может лучше подойти контурная подушка.

Растяжки. Втягивание подбородка (осторожно потяните подбородок к шее и удерживайте его в таком положении пять секунд) или медленные вращения шеей помогают расслабить мышцы.