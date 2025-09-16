Матча и ещё семь полезных альтернатив кофе

Матча. Этот чай известен полезными свойствами, многие из которых связаны с антиоксидантом эпигаллокатехин галлатом (EGCG). По словам учёных, этот антиоксидант уменьшает воспаление, улучшает здоровье сердца, защищает от некоторых видов рака. Также матча богат L-теанином, способствующим длительному приливу энергии и лучшей концентрации.

Пряный чай. Одна чашка такого чая содержит около 21 мг кофеина, тогда как в чашке чёрного кофе его 90 мл. Пряный чай (масала чай) - это чёрный чай со специями: такими как корица, кардамон, имбирь, гвоздика и чёрный перец.

Грибной кофе. В зависимости от сорта он может как содержать кофеин, так и нет. Грибы в кофе действуют как адаптогены, то есть природные вещества, помогающие организму адаптироваться к стрессу и стать более устойчивым к нему. Также они поддерживают здоровье мозга, иммунную функцию, концентрацию внимания, воспалительные реакции, контроль уровня сахара в крови.

Йерба мате. Он представляет собой традиционный южноамериканский чай, приготовленный из листьев высушенных листьев падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Кофеина в нём примерно столько же, сколько в обычном кофе: около 80 мг на чашку. В сочетании с кофеином теобромин и следовые количества теофиллина в этом чае дают энергию и концентрацию без нервного возбуждения.