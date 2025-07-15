Медь оказалась связана с улучшением когнитивного здоровья у пожилых

У тех участников, которые потребляли больше меди, оказались более высокие результаты по всем когнитивным тестам. У людей, которые получали 1,44 мг или более меди в сутки, по сравнению с теми, кто получал менее 0,76 мг в день, было почти на 4 балла больше по DSST (оценка внимания и скорости обработки информации), примерно на 1,2 балла больше по шкале AFT (оценка исполнительных функций и языка), значительно выше результаты тестов на память, а также общий когнитивный балл.

Интересно также, что когнитивные показатели улучшались при увеличении потребления меди только до 1,2-1,6 мг в день в зависимости от теста. Особенно выраженной такая связь была среди тех, кто перенёс инсульт. У этой группы высокое потребление меди оказалось связано ещё и с более выраженным улучшением общей когнитивной функции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.