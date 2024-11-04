Медик дал несколько советов по борьбе с гриппом и простудой у детей

Точный контроль температуры необходим для маленьких детей и полезен для всех нас. Дети часто ощущают жар во время болезни. Если у ребёнка лихорадка длится более двух-трёх дней, обратитесь к врачу.

Жаропонижающие препараты могут улучшить самочувствие. Это ибупрофен и ацетаминофен.

Гидратация важна для восстановления. Для детей могут быть полезны растворы Pedialyte.