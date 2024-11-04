Медик дал несколько советов по борьбе с гриппом и простудой у детей

Опубликовано 04 ноября 2024, 06:451 мин.
Медик дал несколько советов по борьбе с гриппом и простудой у детейСтарайтесь им следовать, если заболели
Осенью и зимой вирусы распространяются быстрее, чем обычно. Поэтому важно знать, эффективно справляться с симптомами болезни. Для этого издание The Daily поговорило с Лорен Бин, клиническим преподавателем педиатрии в Университете Кейс Вестерн Резерв.
Точный контроль температуры необходим для маленьких детей и полезен для всех нас. Дети часто ощущают жар во время болезни. Если у ребёнка лихорадка длится более двух-трёх дней, обратитесь к врачу.
Жаропонижающие препараты могут улучшить самочувствие. Это ибупрофен и ацетаминофен.
Гидратация важна для восстановления. Для детей могут быть полезны растворы Pedialyte.
Очищайте носовые ходы у ребёнка. Это особенно касается младенцев и малышей, которые не умеют сморкаться.
Не забывайте о профилактике. Мойте руки, ограничьте контакты с больными, убедитесь, что все члены семьи прошли вакцинацию.
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