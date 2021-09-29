Медик назвал лучшие месяцы для вакцинации от ковида и гриппа

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Медик назвал лучшие месяцы для вакцинации от ковида и гриппаДля каждой инфекции есть свой наиболее удачный период
Инфекционист Евгений Тимаков указал, в какое время лучше всего прививаться от двух самых распространённых инфекционных заболеваний.
По словам врача-инфекциониста, от гриппа лучше всего проходить вакцинацию в сентябре и октябре. Об этом пишет "Лайф".
А вот прививку от коронавируса необходимо поставить в августе. Это связано с тем, объясняет Евгений Тимаков, что организму нужно быть готовым к осенней вспышке заболеваемости. Однако в жаркие месяцы вакцинироваться не рекомендуется из-за вероятности повышения давления или возникновения обезвоживания при высокой температуре.