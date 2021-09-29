Медик назвал лучшие месяцы для вакцинации от ковида и гриппа

А вот прививку от коронавируса необходимо поставить в августе. Это связано с тем, объясняет Евгений Тимаков, что организму нужно быть готовым к осенней вспышке заболеваемости. Однако в жаркие месяцы вакцинироваться не рекомендуется из-за вероятности повышения давления или возникновения обезвоживания при высокой температуре.